Глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал в интервью "Известиям" о новом способе автоподстав на дорогах.

По словам эксперта, схема работает следующим образом: автомобиль подставщика внезапно резко перестраивается перед авто другого участника движения и беспричинно резко останавливается. В результате происходит ДТП.

"Главный фокус в том, чтобы авто мошенника успело завершить маневр и полностью оказалось в нужном ряду. Тогда его позиция будет крепкой: я перестроился вовремя, а вы сзади не держали дистанцию", — пояснил эксперт.

По словам Шумского, формально в таких ситуациях всегда виновен тот, кто сзади, и ваша задача доказать, что вас именно подрезали, а потому не стоит пренебрегать видеорегистратором.