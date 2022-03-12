Президент Татарстана Рустам Минниханов запустил свой канал в популярном мессенджере Telegram.
"Принял решение завести канал в мессенджере Telegram. Всех приглашаю! И не забывайте про страницу в ВКонтакте", — написал Минниханов.
Почти сразу после открытия на канал главы республики подписались более 32 тысяч человек.
Главы российских регионов начали массово уходить из Instagram после известий о его блокировке в России с 14 марта.
Ранее мы сообщали, что пользователям Instagram в России дали 48 часов, чтобы попрощаться с сетью и сохранить свои данные. А глава Instagram назвал решение РФ "неправильным".