Глава Instagram Адам Моззери назвал неправильным решение России блокировать на территории страны социальную сеть. Его сообщение цитирует РИА "Новости".

"В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно", - написал Моззери в Twitter.

Instagram будет заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ в полночь 14 марта. Причина - снятие запрета соцсетью на призывы к насилию в отношении российских военных.