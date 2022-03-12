Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России ровно в полночь 14 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

Такое решение принято на основании требований Генпрокуратуры. После того, как в Instagram сняли временно запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской.

"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении.

Генпрокуратура ранее уже признала причастность Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.