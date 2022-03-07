Молодой человек 1999 года рождения устроил массовое ДТП в Казани. Он взял каршеринговое авто и в нетрезвом виде поехал кататься. Инспекторы ДПС потребовали, чтобы водитель остановился на проспекте Победы, но тот решил проигнорировать это и на высокой скорости начал уходить от преследования, сообщает "Татарстан-24"

На улице Космонавтов парень не справился с управлением, зацепил бордюр, машину несколько раз развернуло и отбросило на припаркованные автомобили. Он повредил 4 машины.

Потом каршеринговое отбросило в дерево.

Инспекторы выяснили, что парень никогда не имел водительских прав. Теперь грозит арест до 15 суток и крупный штраф - до 30 тысяч рублей.