В столице Татарстана будет ограничено движение по транспортному кольцу Горьковского шоссе при движении со стороны шоссе в сторону улицы Восстания. Об этом сегодня, 4 марта, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Ограничение связано в выносом инженерных сетей из зоны реконструкции шоссе. Сейчас идут подготовительные работы к расширению дороги.

Дата начала действия ограничений по движению будет названа позднее, автомобилистов предупредили заранее.

Горьковского шоссе расширят до шести полос, обустроят там разворотные петли и пешеходные переходы. Разработку проекта оценили в 192 млн рублей.