Пресс-служба сервиса SuperJob сообщила, что в Казани платить до 155 тысяч рублей в месяц готовы медицинским представителям.

"На высокий доход могут претендовать кандидаты с опытом работы от двух лет и знанием регионального рынка фармацевтических препаратов, медицинских товаров и оборудования. Зарплатный максимум для медицинского представителя в Москве составляет 250 тыс. рублей., в Санкт-Петербурге — 210 тыс. рублей, в Казани — 155 тыс. рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 73 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

В Казани медицинский представитель со средним профессиональным и неполным высшим образованием получает от 37 до 43 тысяч.

От 43 до 50 тысяч получит представитель, который к тому же хорошо знаком с Exсel, 1С, СRM.

От 50 до 92 тысяч рублей готовы заплатить медпредставителям с высшим образованием и опыт работы от 2 лет.

До 155 тысяч готовы платить медпредставителям с опытом работы в международных организациях и общим опытом от 3 лет. Конечно, это люди с высшим медицинским образованием, автомобилем, готовые в любой момент отправиться в командировки и провести переговоры.