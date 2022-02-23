Школьник из Невского района Петербурга получил тяжелую травму анального отверстия, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в МВД.

13-летний мальчик обратился в детскую больницу с трещиной ануса. Врачей травма весьма насторожила, и они начали расспрашивать ребенка. Выяснилось, что взрослые в интимные отношения ребенка не вовлекали. Зато это сделали одноклассники.

Мальчик был в гостях у одноклассницы, где дети решили поиграть в "Правду или действия". Мальчик выбрал действие, и в его заднем проходе оказалась палка.

Следственный комитет проводит проверку.