Едят все и не толстеют: Названа группа крови, обладатели которой не склонны к набору веса

Почему одни люди едят все и не толстеют, а другие считают калории и набирают все равно вес? Врачи говорят о том, что главной причиной является метаболизм организма. Однако, ученые установили, что на вероятность ожирения также влияет и группа крови.

Люди с первой группой крови не бояться ожирения, так как отлично способны контролировать свой аппетит, и любят заниматься спортом. Однако, им не стоит расслабляться, так как они все же могут набрать вес.

Носителям второй группы крови надо быть на чеку. Ведь им трудно удержаться от вредной и сладкой еды. Проявляйте осознанность в выборе пищи.

Представители четвертой группы крови наиболее склонны к ожирению.

Ну и везунчиками стали обладатели третьей группы крови. Именно они обладают ускоренным обменом веществ. Им можно только позавидовать. Едят много, всеядны, а на фигуре это никак не сказывается.