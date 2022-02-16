В городской школе № 5 в Тобольске ученикам 8 класса на уроке биологии задачи необычную задачу, которая крайне возмутила родителей, сообщает 72.ru.

В условии говорилось, что тело убитого было найдено около 20 часов, отдает оно тепло со скоростью 1,5 градуса в час. Детям предложили подсчитать, на какое же время преступнику нужно иметь алиби.

Директор школы заявила, что учитель биологии взяла эту задачу в учебнике по криминалистике, а предварительно посоветовалась со школьным психологом. Оба специалиста не нашли в задаче ничего пугающего или вредного для детского развития. Психолог в школе подтвердила, что никакого влияния на психику 15-летних

задача не окажет, ведь в этом возрасте есть понимание необратимости процесса смерти.

Пока родители возмущены и требуют от прокуратуры проверки школы, дети остались в полном восторге.

Некоторые даже сумели подсчитать время смерти главного героя задачи. А вы сможете?