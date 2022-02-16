Жители поселка Нагорного в Советском районе Казани боятся выйти на улицу и выпустить детей погулять: местная жительница выпускает свободно бегать по улице своих агрессивных собак без намордников. Псы, по сообщениям жителей в социальных сетях, уже нападали на детей. И ранее за нападение собак на девочку женщину оштрафовали. Но выводов она не сделала, и собаки продолжают "кошмарить" поселок.

"Содержит 5 - 8 собак, которые свободно передвигаются без намордников и поводков. Эти собаки агрессивные, лают и бросаются на людей. Не раз покусали детей. Рядом 124-я школа и детский сад 153. Каждый день с утра эта женщина вместе с собаками проходит по дворам и рядом со школой. Обратно возвращаются где-то в районе 12 - 13 часов дня. Боимся за детей. Куда только не обращались. После нападения на дочку наших соседей дошли до суда. Был суд, жительнице наложили штраф 300 р. А собаки все также гуляют", - говорится в сообщении.

Казанцы требуют принять меры к владелице собак, пока не случилось беды.