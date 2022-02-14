Бродячая собака набросилась на 12-летнюю школьницу в Казани на улице Карбышева. Ребенок возвращался из школы, пес набросился внезапно. Очевидцы бросились на помощь и отогнали собаку, но та успела прокусить школьнице одежду на ногах.

По данным "Татарстан-24", пес порвал девочке штаны, но до плоти добраться не успел. Прохожие сопроводили испуганного ребенка до дома.

Неделей ранее в Татарстане бродячая собака укусила за лицо 3-летнего мальчика. Врачи наложили ему швы, теперь ребенку требуется пластическая операция.