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Фото: социальные сети

В Казани бродячая собака набросилась на 12-летнюю девочку

14.02.2022, 08:39 86 prokazan.ru
Бродячая собака набросилась на 12-летнюю школьницу в Казани на улице Карбышева. Ребенок возвращался из школы, пес набросился внезапно. Очевидцы бросились на помощь и отогнали собаку, но та успела прокусить школьнице одежду на ногах.
 
По данным "Татарстан-24", пес порвал девочке штаны, но до плоти добраться не успел. Прохожие сопроводили испуганного ребенка до дома.
 
Неделей ранее в Татарстане бродячая собака укусила за лицо 3-летнего мальчика. Врачи наложили ему швы, теперь ребенку требуется пластическая операция.
Происшествия Казань Животные
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Новый Хатико: собака уже полтора года терпеливо ждет у ковидного госпиталя умершего в нем хозяина
05:00, 04.02.2022
Дети сутки провели в квартире с телами погибших матери и отца
00:01, 04.02.2022
Медсестры объявили голодовку из-за жуткой переработки и невыносимой обстановки
19:00, 03.02.2022
Прохожие на улице обнаружили человеческую голову
16:55, 03.02.2022
Трое друзей убили женщину и бросили ее тело на съедение свиньям
15:30, 03.02.2022
Мужчина избивал девятимесячного сына сожительницы и переворачивал его вниз головой для наказаний
13:10, 03.02.2022
«Петля на шее»: экономист Делягин рассказал, почему крайне опасно брать кредиты в 2022 году
11:45, 03.02.2022
Женщина, уставшая от перебоев с электроэнергией, угрожала убить и расчленить мэра города
10:10, 03.02.2022
Ученик второго класса вступился за мать и ударил ее обидчика ножом в почку
09:06, 03.02.2022
Мужчина в форме сотрудника ФСИН пригрозил изнасиловать своих сослуживцев
08:57, 03.02.2022
В квартире нашли тело женщины, которая умерла 10 лет тому назад
00:01, 03.02.2022
Эксперты были в шоке: на теле убитого насчитали 585 ранений - так постарался друг покойного
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В ковидарии погибли десять рожениц и восемь младенцев - началось следствие
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Двое гаишников жестоко избили 24-летнюю девушку-оперативника полиции
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Мужчина занял денег на интим-услуги у собственной жены, но остался без денег, услуг и жены
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Вирусолог назвал места, где вы больше всего рискуете подхватить омикрон
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Заключенный решил передать жене записи с издевательствами, но за это его пытали электричеством
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Мужчина настойчиво пытался заманить девочку в заброшенный дом, обещая показать щенков
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, будет ли введен общий локдаун в стране
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Мужчина задушил четырехлетнюю падчерицу из-за просьбы ребенка включить мультики
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Мужчина насмерть забил пятилетнюю девочку, мать не спешила вызвать полицию
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Мужчина свалился с 18-го этажа на 10-летнюю девочку, которая шла мимо
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Полиция нашла тело годовалой девочки, которую искали больше недели
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Обглодали все лицо: четыре бульдога растерзали собственную 54-летнюю хозяйку
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Мужчина утопил свою несовершеннолетнюю любовницу в ванне
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Почти как весной: в Гидрометцентре России рассказали, каким будет февраль
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Сотрудники ОМОНа из-за долгов убили пенсионера МВД
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Мужчина вышел из тюрьмы и убил защищавшую его в суде женщину-адвоката
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В больнице, где две медсестры покончили с собой, пациенту руку пришили к животу
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Няня двое суток скрывала смерть двухлетней девочки
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Начальника управления стройнадзора в Минстрое в Челябинске арестовали по обвинению во взятке
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«Генерал НАТО» похитил у россиянки больше миллиона рублей
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А статья найдется: арестован организатор бойкота ковид-сертификатов Конвалова
05:00, 29.01.2022
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19:00, 28.01.2022
Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» актер Михаил Казаков в 16 лет убил человека
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Во весь рост: Песков заявил о большом количестве зараженных ковидом в администрации Путина
14:19, 28.01.2022
У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?: бойцы СОБРа по-своему наказали омоновца, пнувшего бабушку
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А если найду?: СК раскрыл жестокое убийство из 90-х за отказ дать сигарету
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Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
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12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью