Заявление, рассмотрение, выдача: озвучены правила получения QR-кода при наличии антител к COVID-19

С 21 февраля жители Татарстана с антителами от коронавируса начнут получать QR-коды. При выдаче будут учитывать как качественные, так и количественные результаты антител. Однако антитела проверяются только в частных структурах, напомнил на пресс-конференции главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов.

«Гражданин формирует заявление о выдаче данной информации на портале госуслуг. Соответственно, должна быть сформирована учетная запись. Полученный результат теста на наличие антител лаборатория в автоматическом режиме присылает на портал госуслуг», – рассказал Лопушов.

Далее в течение трех дней на портале рассматривают заявление и выдают сертификат с QR-кодом, который действителен в течение шести месяцев.

В случае, если человек болел коронавирусом и положительный результат его ПЦР-теста прикреплен в личном кабинете, сертификат будут выдавать на целый год. Был ли гражданин у врача и прикреплялся ли к регистру переболевших – значения не имеет.