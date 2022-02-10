В Казани привели в исполнение решение суда об уничтожении более 3,4 тысяч вещей, который были подделками знаменитых брендов. Решение было принято Ново-Савиновским судом.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело, изъяли из местного магазина 3 454 единицы одежды и обуви, аксессуаров, которые были контрафактными, сообщает пресс-служба МВД по РТ. На всех вещах стояли громкие и знаменитые имена компаний, но сами вещи к этим брендам никакого отношения не имели.

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Контрафакт" данная продукция была изъята. Согласно проведенной ранее экспертизе вся изъятая продукция была признана контрафактной", - говорится в сообщении МВД.