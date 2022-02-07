Казанская фигуристка, гордость Татарстана, 15-летняя Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире на Играх в Пекине. Она завершала произвольную программу у женщин. Один прыжок у Камилы обидно сорвался, но Камила почти на 30 баллов обошла в счете японку Каори Сакамото и получила от судей 178,92 балла. 10 победных очков в копилку сборной принесла Камила.

По итогам всех восьми видов командного турнира россияне набрали 74 балла и заняли первое место. Второе место у сборной США – 65 баллов, третье – у японской сборной (63). также в составе российской команды чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.