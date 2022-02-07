Большой скандал разгорается в Татарстане вокруг ситуации с колледжем "Алабуга-Политех". В социальных сетях родители несовершеннолетних студентов массово пожаловались на шантаж со стороны руководства учебного заведения и направили коллективное заявление в прокуратуру.

По словам родителей, несовершеннолетних студентов обязывают делать прививку от коронавируса "Спутником М". В мессенджеры детям и родителям пришли вот такие сообщения:

"Вакцинироваться поедем в пятницу в ЦРБ (центральная районная больница)".

Затем ученикам заявили, что они должны подготовить все соответствующие документы, в том числе согласие от родителей.

Нежелающим делать прививку пообещали суровые финансовые санкции: за проживание в хостеле такие студенты будут платить не 500 рублей, как все, а 40 тысяч рублей.

Как сообщили в соцсети, около 70 родителей уже подали жалобы в прокуратуру. Граждане требуют не допускать дискриминацию их детей, а также настаивают на проверке деятельности колледжа. Детская прививка от коронавируса является исключительно добровольной, о чем много раз говорили власти Татарстана, специалисты на федеральном уровне.