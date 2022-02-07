ДТП с 15 машинами, похолодание и новый кинофестиваль в Татарстане: Главное на утро 7 февраля

Минувшие выходные спокойными не назовешь: масштабная авария, где столкнулись 15 легковушек, вор, оставивший у букмекера краденые деньги и очередное отравление угарным газом. Есть и хорошее – Тимур Бекмамбетов планирует привести на кинофестиваль в Татарстане скринлайферов со всего мира. Основные новости на утро 7 февраля 2022 года – в дайджесте ProKazan.ru.

ПОГОДА

Сегодня днем в республике будет облачно c прояснениями. Обещают небольшой снег. В отдельных районах с утра может быть туман. Дневная температура будет колебаться от -9 до -4 градусов, на западе региона может достигать до -12 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 1201 новый случай COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 704 случая коронавируса.

За сутки выздоровели 128 человек. Скончались шестеро. С начала пандемии осложнения коронавирусной инфекции унесли жизни 1 623 татарстанцев.

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

Также водителям следует быть осторожными на дорогах: из-за погоды на дорогах образуется гололед.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

В Казани на Кремлевской дамбе случилась массовая авария с участием 15 машин

Метель и плохая видимость привели к масштабному столкновению. 15 легковушек собрались по принципу домино. Видео с места, снятое очевидцами, попало в социальные сети и телеграм-каналы (Подробности).

В Набережных челнах мужчина получил ожоги при пожаре в девятиэтажном доме

Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Мужчина получил ожоги кистей рук 2-3 степени, это 5% тела. Челнинца госпитализировали в БСМП (Подробности).

Фото: МЧС Татарстана

Под Казанью семья из пяти человек отравилась угарным газом

Две маленькие девочки (в возрасте 2 лет и 1 года) госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии в больницу доставлена молодая 24-летняя женщина. За их жизни сейчас борются врачи (Подробности).

Житель Челнов украл у знакомой 500 тысяч рублей и все проиграл на ставках

Придя в гости к знакомой 40-летней предпринимательнице, 24-летний челнинец украл из ее сумки несколько банковских карт и перевел все сбережения на свою карту (Подробности).

Известный режиссер Бекмамбетов пообещал провести международный фестиваль кино в Татарстане

По предварительным данным, Татарстан посетят авторы фильмов скринлайф со всего мира, чтобы провести круглый стол. Режиссер также рассказал, как создать кино на телефоне - от идеи и сценария до съемок и монтажа (Подробности).

Переменчивый февраль: Синоптики Татарстана рассказали о грядущем тумане и морозах до -17

По предварительным данным Гидрометцентра в Татарстане под влиянием гребня антициклона в начале следующей неделе начнется похолодание. Прогнозируется неустойчивый слабый ветер (Подробности).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

7 февраля 2017 года в стране впервые начали отмечать День российского бизнес-образования. Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

Фото: Pixabay

Дата для праздника выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее. В этот период нужны новые навыки и знания, чтобы оптимизировать работу по проблемным направлениям. Здесь на помощь руководителям и сотрудникам компаний приходит бизнес-образование.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрий, Владимир, Виталий, Борис, Василий, а также Григорий, Феликс, Филипп, Александр и Анатолий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 7 ФЕВРАЛЯ

В народе 7 февраля отмечается день Григория-весноуказателя, так как в этот день было принято предсказывать погоду на весну. Православные христиане в эту дату чтут память святителя Григория Богослова.

Что можно делать

Наши предки верили, что в этот день погода оборачивает свое лицо в сторону весны, а также они пытались предсказать погоду. Какой будет погода до полудня, такой будет первая половина весны, после полудня можно было предугадать температуру на второй конец весны.

В этот день нужно вспомнить о том, какие добрые дела вы совершали по отношению к другим, а также повторить их. Стоит делать добро, но не говорить о нем, иначе все для вас обернется печально. Нужно делать хорошие дела от чистого сердца и доброй души.

Если у вас есть свой бизнес, то возьмите с собой на работу несколько кусочков сахара. Считается, что такой оберег поможет обрести удачу в делах.

Что нельзя делать

Запрещено стричь волосы и ногти. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем и в личной жизни. Также нельзя плевать себе под ноги – у вас на пути начнут возникать проблемы.

В этот день не стоит далеко выходить из дома, если нет такой нужды. Несмотря на то, что все ждут весну, злые духи все еще свирепствуют вместе с морозами и могут напасть на людей, которые находятся далеко от дома.

В этот день нельзя делать тяжелую работу. Можно заниматься своей обычной деятельностью, но перетруждаться не стоит – начнутся проблемы со здоровьем.