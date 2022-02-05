Полиция в Петербурге разбирается с отцом, который практиковал нестандартные методы воспитания детей. Он закрыл 4-летнего ребенка в холодном подвале многоквартирного дома, сообщает телеканал 78.

Надрывный плач замерзшего и испуганного мальчика услышали соседи, жители дома на проспекте Тореза. Мальчика пытались успокоить и достать из подвального помещения, на место вызвали полицию.

Вскоре появился 41-летний выходец из Узбекистана - отец ребенка, который открыл замок и сказал, что таким вот способом воспитывает ребенка "как настоящего мужчину".

Сейчас с семьей работает полиция и органы опеки.