Потепление, жертвы обвала снега и борьба с ненормативной лексикой: главные новости на утро 3 февраля

3 февраля 2022 года в Татарстане будет сопровождаться сюрпризами погоды. Вроде сурок Фил напророчил продолжительную зиму, а термометр сегодня покажет 0 градусов. День, безусловно, пройдет в ожидании благих вестей от оперштаба региона по борьбе с коронавирусом, хотя динамика пока плохая. А еще сегодня нежелательно ссориться – примета такая. Предлагаем подборку самого главного на утро 3 февраля.

ПОГОДА

Солнца сегодня ждать не стоит – погода будет облачной. Также навалит мокрый, местами сильный снег. В отдельные районы республики может нагрянуть метель. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время составит от -3 до 0 градусов.

Фото: kp.ru

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Рекорд за рекордом, к сожалению, становится чем-то регулярным. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 848 новых случаев COVID-19.

Среди заболевших 94 ребенка в возрасте до 18 лет. 71 человека госпитализированы, остальные лечатся дома. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 50 490 случая COVID-19. Выздоровели 39 465 жителей Татарстана, причем 117 излечились за минувшие 24 часа.

ТРАНСПОРТ

Про средства индивидуальной защиты в общественном транспорте забывать не стоит. Если при вас не будет маски или вам не захочется ее надевать, кондуктор или проверяющие будут вынуждены проводить вас из салона транспорта. Систему QR-кодов тоже никто не отменял, без них пользоваться транспортом запрещено.

Также водителям следует быть осторожными на дорогах: погода станет причиной гололеда и снежных заносов на дорогах.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.

Однако «ненормативная лексика» – понятие более широкое, чем просто брань. Сюда же относятся жаргон и сленг, которые в отличие от нецензурной лексики не запрещены в общественных местах, но, тем не менее, выходят за рамки общепринятых норм речи.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Анна, Иван, Максим, Евгений, Илья, а также Агнесса, Агния, Тимофей и Оскар.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ

3 февраля православные верующие чтут память монаха Максима Исповедника. В народе праздник называется Максим-утешитель, так как он считается покровителем вдов и сирот, а также может помочь достичь взаимопонимания в доме.

Что можно делать

В этот день нужно вспомнить тех людей, которые когда-то помогли вам добром. Если есть такая возможность, то ответьте им тем же. Речь не идет о материальной помощи. Можно совершить достойный поступок в честь добрых людей.

Также в этот день можно было укрепить супружеский союз. С утра пара должна выйти из дома, держась за руки, а потом так же вместе стряхнуть иней с веток деревьев. Считается, что этот обряд способствует укреплению семейных отношений.

Что нельзя делать

3 февраля запрещено ссориться и браниться, особенно со своими возлюбленными или супругами. Считается, что такое поведение супружеской пары может разозлить святого, и он разъединит семью. Также нельзя насылать негатив на других людей. Если вы собираетесь навлечь проклятье на кого-то, то лучше подумать перед этим. Если сегодня наговорить проклятье на кого-то, то высока вероятность того, что вы сами станете жертвой своих слов.