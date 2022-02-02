Житель деревни Кольцово Омской области задушил четырехлетнюю падчерицу после того, как девочка попросила отчима включить мультики. Об этом сообщает региональный Следком.

Все случилось накануне ночью. По данным следствия, мужчина разозлился на невинную просьбу ребенка, так как был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Он набросился на падчерицу, на шум прибежала мать ребенка, она вызвала скорую и полицию. Медики скорой ничего не смогли сделать - девочка уже умерла.

По факту убийства ребенка заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Общавшиеся со следователями соседи отрицательно отзывались о семье погибшей девочки.