Компания билайн удвоила скорость сети 4G в городе-курорте «Свияжские Холмы»

На популярном горнолыжном комплексе Татарстана скорость мобильного интернета выросла более чем в 2 раза

В зимний сезон на территории горнолыжного комплекса «Свияжские Холмы» традиционно вырастает спрос на связь: интернет-трафик увеличивается в 3 раза по сравнению со средними показателями за год*. Но несмотря на повышенные нагрузки в этот период, абоненты билайна продолжают серфить на высоких скоростях.

На базовых станциях, обслуживающих гостей горнолыжного комплекса, технические специалисты оператора провели рефарминг – расширение полосы частот, что сравнимо с увеличением количества полос на шоссе. Благодаря повышению пропускной способности сети средние скорости интернета возросли более чем в 2 раза, что позволяет клиентам пользоваться всеми цифровыми сервисами быстрее и с максимальным комфортом.

Сейчас покрытие стабильным 4G интернетом охватывает все трассы курорта и подъемники, пункты проката снаряжения, кафе и рестораны, а также гостиницу и зоны альпийских домов.

Уже сейчас можно говорить, что гости горнолыжного комплекса ощутили изменения в качестве мобильных сервисов и стали больше времени проводить в сети: объем трафика у приезжающих опробовать трассы или просто активно отдохнуть увеличился больше чем на 60%.

Каждый год «Свияжские холмы» привлекают несколько десятков тысяч любителей активного отдыха со всей России. Например, только за 2021 год, по внутренним данным билайна, этот курорт уже посетили около 70 тысяч абонентов оператора*. Больше всего туристов приезжают из таких городов, как Москва, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Ульяновск и других.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн:

«Живописные склоны «Свияжских холмов» позволяют кататься как новичкам, так и интересны тем, кто освоил горнолыжный спорт идеально, к тому же здесь расположены и трассы для детей. Здесь проходят крупные соревнования и мероприятия, чемпионаты регионального значения. Не редко сюда приезжают просто активно отдохнуть от городской суеты. Мы хотим, чтобы все наши абоненты могли делиться своими спортивными достижениями в социальных сетях прямо со склона, удаленно решать рабочие вопросы и проводить встречи по видеосвязи с хорошей картинкой, смотреть любимые фильмы и сериалы там, где захотят – связь останется стабильной даже и при нарастающих нагрузках».

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за период с января по декабрь 2021 года.