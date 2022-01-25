Депутат Казанской гордумы от КПРФ Алексей Серов нашел в Казани нелегальную свалку снега. Совершенно случайно народный избранник заметил колонну КАМАЗов, которые сваливают снег недалеко от нового ипподрома.

Убранный с улиц снег и лед содержит противогололедные реагенты, а потому по СанПин запрещается вывозить его туда, где есть зеленые насаждения, детские и спортивные объекты, места отдыха.

Складировать собранный снег можно лишь на специально отведенных для этого площадках с водонепроницаемым покрытием и сплошным земляным валом, можно вывозить снег на снегоплавильные установки.

Сейчас депутат намерен со снятыми кадрами обратиться в прокуратуру.