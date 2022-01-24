Зима в Казани выдалась щедрой на снегопады, и горожане массово высказывают свое недовольство качеством уборки улиц и дворов от снежных завалов.

В мэрию поступают сотни обращений от недовольных уборкой с территорий, сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

А потому в мэрии принято решение ужесточить контроль за работой муниципалитетов в части уборки снега до самого конца зимы.

"У нас есть сложности с дорожными рабочими, водители набраны только в одну смену. При норме 33 у нас 61 мм выпавших осадков. В условиях такого интенсивного снегопада одной смены, конечно же, недостаточно. Круглосуточно люди работать не могут. Это тяжелый труд", - высказался руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Принято решение поднять заработную плату водителям снегоуборочной техники.