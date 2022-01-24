Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с предложением включить Башкирию в состав Поволжской агломерации. Такое предложение он озвучил на стратегической сессии в Казани.

Предполагается, что "центром притяжения" в агломерации Поволжья станет Татарстан. Именно такую мысль озвучил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

По его мнению, в стране должно быть создано несколько крупных агломераций, которые смогут конкурировать на международном уровне и составят серьезную конкуренцию Москве.

Минниханов отметил, что в состав Поволжской, кроме Татарстана и Башкирии должны войти Нижний Новгород, Самара и Удмуртия.