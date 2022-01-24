В Татарстане в Мелекесе 25-летний мужчина убил 21-летнюю жену и ее сестру после свадьбы, совершил изнасилование и покончил с собой.

Пара поженилась, и почти сразу новобрачный убил свою супругу и ее двоюродную сестру и сбежал. Позднее он покончил с собой. По данным "Известий", молодожены расписались 20 января.

После празднования тожественного события мужчина вернулся домой, зарезав жену и ее сестру. Он взломал оружейный сейф отца, взял два ружья и отправился в центр города, изнасиловал там женщину и скрылся. Еще спустя некоторое время его тело обнаружили на трассе Уфа-Москва.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".