В этом году в Казани начнут строить новый следственный изолятор, рассчитанный на тысячу мест, об этом сообщил руководитель УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев.

Новый изолятор поможет решить существующую проблему переизбытка, который сейчас наблюдается в СИЗО республики. Проект нового здания получил положительные заключения, одобрена и смета строительства.

Строительство СИЗО проведут в рамках Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы".