Китайские бизнесмены из компании "Сычуань рэйлвэй инвестмент" задумались о выгодном вложении: они затратят 5, 7 миллиарда рублей на строительство молочного завода в Татарстане, а взамен получит продукцию, которую с удовольствием будет кушать весь Китай, хотя в Китае молоко не слишком любит взрослое население.

Об этом на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития республики (АИР) сказал замгендиректора компании-инвестора Ван Гэ, сообщила пресс-служба агентства.

Как пояснил Ван Гэ, выпускать завод должен будет сухое молоко - до 500 тонн в сутки. При этом продукцию будут выпускать в соответствии с нормативами и стандартами Китая и Европы. Перевозить готовое сухое молоко из Татарстана в Китай будут железнодорожным транспортом.

Китайцы признаются, что Татарстан выбрали не случайно: в республике потрясающие объемы производства сырого молока. Конкретный района Татарстана еще не выбран, для принятия такого решения будет проведен анализ производства молока и логистики.