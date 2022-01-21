Несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков, в Татарстане продолжатся обильные снегопады, поскольку на регион надвигается мощный Атлантический циклон, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

За первую половину января выпала месячная норма осадков, и это - не конец. Татарстан в начале следующей недели, по мнению профессора, накроет мощным Атлантическим циклоном с обильными снегопадами.