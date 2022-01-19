Глава Следкома России Александр Бастрыкин встал на защиту девочки из Казани. Он поручил главе татарстанского Следкома Липскому проверить обстоятельства травли ребенка и доложить ему о том, какие меры приняты.

Тяжбы между родителями ребенка и администрацией школы № 39 в Казани начались еще в 2017 году. Именно тогда мать девочки выявила факт продажи родителям учеников шестого класса рабочих тетрадей, которые не входили в учебную программу, к тому же цена на них была накручена на 30%. После этого в отношении дочери бунтующей матери началась настоящая травля. Ровесники называли ее предательницей, учителя все видели и молчали.

На новый этап травля вышла тогда, когда девочке попытались приписать положительную оценку личности Гитлера.

"Директор школы направила в правоохранительные и государственные органы Республики Татарстан, в СМИ в 2019-2020 г, информацию о якобы признании моей дочерью выдающейся и позитивной личности Гитлера. Однако это абсолютно не соответствует действительности. 11 августа 2020 года заместитель прокурора г. Казани Урванцев С.А. установил, что моя дочь не признавала позитивную роль Гитлера, и это сделала другая ученица", — рассказала мать девочки изданию "Вечерняя Казань".

Уголовное дело по факту травли заводили, но потом прекратили. С этим не согласилась прокуратура. С прокуратурой не согласился Вахитовский суд. Теперь дело - за Следственным комитетом.