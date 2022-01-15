Оставили с няней: задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторогодовалого ребенка

В городе Кисловодске Ставропольского края задержали подозреваемого в убийстве полуторагодовалого мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Сегодня утром, 15 января, на лестничной клетке общежития Кисловодска было найдено тело ребенка с множественными ножевыми ранениями. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). За это преступление грозит пожизненное лишение свободы.

Задержали 54- летнего жителя Кисловодска. Им оказался сожитель няни, с которой родители оставили малыша.

"В день убийства женщины дома не оказалось, поэтому родители оставили младенца с ее сожителем", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, он несколько раз ударил ребенка ножом.

Расследование дела взял под личный контроль прокурор Ставропольского края.