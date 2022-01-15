В Татарстане создадут все условия для массовых крещенских купаний

В Татарстане создадут все условия для традиционных массовых крещенских купаний. Такое поручение дал Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«У наших православных братьев праздник — Крещение. Традиционно в течение трех дней проводятся купания в открытых водоемах. Я обращаюсь к главам районов, МЧС, церковным службам — надо принять все меры. Во-первых, удобства должны быть, чтобы все было подготовлено, безопасно», — сказал президент.

Он напомнил, что важно предпринять все необходимое для организации купелей и проследить соблюдение всех мер безопасности.

Также он отметил, что каждый год крещенские купания проходят на достойном уровне.

В Казани на сегодня определили три места для крещенских купаний – две иордани. На берегу Волги у Никольской церкви в поселке Красная Горка, а также на озере Верхний Кабан. В поселке Борисково около дома по улице Борисовской, 54 или около кафе «Сокол» на 8-й Давликеевской в поселке Мирный.

Все места будут осмотрены сотрудниками МЧС. Они же вместе с полицейскими, медиками и инспекторами ГИМС будут обеспечивать безопасность людей.