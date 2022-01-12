Любители спорта в эти дни внимательно следят за ралли "Дакар", которое проходит в Саудовской Аравии. И снова на нем лидирует "КАМАЗ-Мастер" из Татарстана, но в этом году не обошлось без скандалов: сразу несколько соперников из разных странах обвинили татарстанцев в жульничестве. Соперники считают, что "КАМАЗ-Мастер" всегда первый не потому, что он - мастер, а потому, что заранее знает, где расположены контрольные точки, поиск которых - основная задача команд-участниц.

Челнинцы привозили главный трофей ралли на родину уже 18 раз, и в этом году, вероятно, привезут снова. Но скандал начался с истерики Маурика ван дер Хевеля. В интервью ирландскому каналу он заявил:

"Русские жульничают! У них в грузовике стоит оборудование, которое дает информацию: они знают контрольные точки заранее, еще до этапа. Например, однажды нас обогнал Андрей Каргинов. Он свернул налево, хотя дорожная книга указывала направо. А через шесть указаний поворот к точке действительно оказался налево. Это невозможно! Их нельзя победить. Это нечестно, все про это говорят. Все знают".

К сетующему ван дер Хевелю присоединился другой голландец Хенк ван Левел, который сообщил, что ему вообще предлагали за большие деньги купить маршрутные карты до старта примерно за неделю.

На обвинения татарстанцы уже ответили. Пресс-секретарь команды Эрик Хайруллин заявил:

"Нет никакой возможности, чтобы у нас было больше информации. Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: лучше для спорта, а нам веселее", - заявление цитирует НТР.