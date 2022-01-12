В Доминикане на 47-м году жизни скончался известный российский телеведущий Михаил Зеленский, об этом сообщил на своей странице в социальных сетях заместитель главы телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович.

По данным посольства РФ в Доминикане, журналист скончался на отдыхе.

На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры". Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах "Россия-1", "ТВ Центр" и ток-шоу "Прямой эфир". Кроме того, Зеленский работал в эфире "России-24".