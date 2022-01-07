Жители Костромы рассказали о двоих мужчинах, которые были задержаны по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.

Продавец в местном магазине хорошо знала обоих, и часто видела из вместе у общежития на Волжской.

"Заходили к нам довольно часто в последнее время. Я думала, что это отец и сын. Старший выглядел не слишком хорошо, к младшему относился нежно, приобнимал его, шутил, разговаривал, что-то спрашивал. Молодой выглядел нормально, хотя мне показалось, что у него проблемы в развитии. Он мог иногда „зависнуть“ около полки или если задаешь ему вопрос", - рассказала продавец.

В общежитии, где убили ребенка, по словам местных, часто сдаются комнаты для свиданий. Мужчины тоже снимали помещение для интимных встреч, сообщает НТВ.