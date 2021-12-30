Недавно осужденные в России получили право заказывать праздничное новогоднее меню, обращаясь к руководству тюрем. В Татарстане, как оказалось, охотно пошли навстречу желаниям осужденных и создали праздничное меню с учетом кулинарных предпочтений сидельцев. Об этом сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на ФСИН республики.

В декабре в тюрьмах Татарстана провели кулинарный конкурс на лучшее новогоднее блюдо. В рамках конкурса сидельцы, работающие поварами и пекарями, из самых обычных продуктов приготовили необычные праздничные угощения. Но такое в Новый год в местах не столь отдаленных не подадут.

В Бугульме в СИЗО-3 в меню на праздник борщ, винегрет и картофельное пюре с котлетой.

В ИК-8 на стол подадут по заявкам сидельцев рассольник. В ИК-10 подадут тушеный картофель с мясом и винегрет.

В мензелинском СИЗО-4 заказали суп-лапшу, минтая в кляре и салат "Столичный".

Самый изысканный стол будет у сидельцев в ИК-19 в Казани. Им подадут на Новый год щи, пюре с котлетой, запеченную курицу и витаминный салат.

Фото - ФСИН по РТ