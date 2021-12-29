В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили жестокую драку во время празднования новогоднего корпоратива. Одному полицейскому в драке сломали нос, сообщает E1.RU.

Примечательно, что после драки одни полицейские написали заявления в полицию на других полицейских. А из-за инцидента начальство запретило всем остальным сотрудникам полиции в городе проводить новогодние корпоративы и выпивать вместе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в ведомстве проводят проверку по факту происшествия. Уточняют точные причины конфликта. Он отметил, что если информация о рукоприкладстве подтвердится, то будут приняты меры в отношении виновников происшествия. Кроме того, накажут и их непосредственное начальство за упущение в профилактической работе с подчинёнными.