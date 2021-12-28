В Татарстане с 1 января повысятся тарифы на проезд в электричках. Ранее из первой во вторую пригородную зону можно было добраться за 28 рублей, с 1 января 2022 года тариф повысится до 30 рублей, сообщает Акционерное общество "Содружество".

Повышение будет осуществлено в соответствии с постановление Госкомитета РТ по тарифам.

С третьей по четвертую пригородные зоны проезд будет стоить 20 рублей, с пятой по восьмую пригородные зоны – 18 рублей за одну десятикилометровую зону, с девятой по тринадцатую пригородные зоны – 16 рублей и с четырнадцатой по двадцатую пригородные зоны – 14 рублей. Повышение, таким образом, во всех зонах составит ровно 2 рубля.

Более подробно об изменениях в тарифах можно узнать по телефону: 8 (937) 625-04-33. Номер работает круглосуточно.