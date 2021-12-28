В Тюменской области оштрафовали медицинскую сестру за попытку насильно сделать прививку ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Все случилось в октябре в одной из школ Тобольска. Мальчик примчался из школы домой раздетый, он плакал. Родители выяснили, что школьная медсестра силой пыталась поставить ему "скринтест" (диагностика на туберкулез). Но данная прививка мальчику противопоказана, что подтверждается медицинскими документами об отводе от прививки и заявлением родителей.

Медсестра, не желая ничего слушать, тащила школьника в кабинет силой, а потом позвала на помощь двух старшеклассников, которые схватили парнишку и начали силой толкать. Мальчику чудом удалось вырваться из цепких рук медсестры и других школьников и убежать домой без верхней одежды.

Мать школьника обратилась в полицию. Были сняты побои: кровоподтёки на лбу, левой голени, на спине. В суде школьный медик вину не признала. Извинений от неё не последовало. Суд приговорил её к административному штрафу по ст.6.1.1 КоАП РФ ("Ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий"), сообщает ИА REGNUM.