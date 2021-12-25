Сегодня, 25 декабря, в рамках совещания в режиме видеоконференции Президент РТ Рустам Минниханов снова коснулся скандала, который разразился после слов мэра Елабуги Рустема Нуриева о непривитых пенсионерах. Чиновник назвал их "ненужными" и "врагами".

На сегодняшнем совещании в Доме правительства Минниханов вновь напомнил о методах работы с населением по вопросам вакцинации. Он уточнил, что большинство жертв коронавируса — возрастное население, но решение о вакцинации - дело индивидуальное. Глава Татарстана попросил чиновников и медиков выбирать выражения, не опускаясь до оскорблений.

"Я осуждаю то, что произошло в Елабуге. К старшим надо обращаться с уважением. Мы осуждаем, Рустем, ваш поступок", — заявил Минниханов.

От себя глава также извинился за высказывания Нуриева.