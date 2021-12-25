Рустам Минниханов не остался в стороне от скандальной ситуации с мэром Елабуги. Президент Республики Татарстанне остался в стороне от скандальной ситуации с мэром Елабуги. Накануне Рустем Нуриев назвал непривитых пенсионеров "ненужными" и "врагами" . Такое поведение, по мнению Минниханова, со стороны чиновников совершенно недопустимо.

"В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района – недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения", - сказал Минниханов.

Минниханов также заверил, что действиям Нуриева будет дана соответствующая оценка.

Сам же Нуриев быстро принес извинения за свои слова.

"Глубоко сожалею, что мои, эмоциональные слова, исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса – самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения. Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы остановить эту заразу", - цитирует мэра Елабуги его пресс-служба.