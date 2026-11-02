Новости Татарстана

В Татарстане назвали дворы, которые благоустроят в финальный сезон программы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане утвердили список из 240 дворов для...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В Татарстане утвердили список дворов, которые приведут в порядок в заключительный сезон программы «Наш двор». Перечень опубликован на официальном сайте dvor.tatar в разделе «Документы», а на интерактивной карте эти территории отмечены зеленым цветом. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития городов РТ.

Всего в четырех муниципалитетах республики обновят 240 дворовых территорий, на которые выходят 383 многоквартирных дома. На эти цели выделено 4,27 млрд рублей. Улучшить условия проживания планируется для 73 тысяч татарстанцев.

Больше всего дворов в финальном сезоне благоустроят в Казани — работы охватят все семь районов столицы. Лидером станет Советский район, где обновят 46 дворов. В Авиастроительном районе приведут в порядок 23 территории, в Приволжском — 19, в Ново-Савиновском — 16, в Вахитовском — 15, в Московском — 6, а в Кировском — один. За пределами Казани 60 дворов обновят в Зеленодольском районе, 33 — в Нижнекамском и 21 — в Лениногорском.

Особое внимание в этом сезоне уделят комплексному обновлению кварталов. Например, в Авиастроительном районе Казани совместно с Институтом дизайна и пространственных искусств КФУ разрабатывают пешеходный маршрут по Соцгороду. Он объединит дворы на улицах Белинского, Челюскина, Лядова и Побежимова, а также сквер имени Орджоникидзе в единую пешеходную сеть. Архитекторы уже готовят предварительные схемы, а во дворах проходят встречи с жителями, где можно предложить расположение дорожек, парковок и детских площадок. Итоговые проекты представят жителям весной 2027 года.

Перечень работ остался прежним: ремонт проездов и тротуаров, обновление освещения, установка детского и спортивного оборудования, обустройство хоззон и безопасных пешеходных маршрутов. О завершении программы Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в послании Госсовету. За семь лет в регионе благоустроили 6411 дворов, где проживают около 1,8 млн человек, направив на это 64 млрд рублей. В 41 муниципалитете работы из первоначального перечня уже завершены.

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