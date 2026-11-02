Почти миллиард рублей выручили сельхозярмарки Татарстана за два месяца

Сельскохозяйственные ярмарки Татарстана за восемь недель осени принесли почти миллиард рублей: общая выручка составила 996,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.

Для работы площадок задействовали 8 956 автомобилей — это на 5,2% больше, чем годом ранее. В 2025-м за аналогичный период машин было 8 516.

Поставки большинства социально значимых продуктов выросли. Говядины завезли 395,3 тонны (+16,4%), свинины — на 22% больше, колбасных изделий — на 35,2%, муки — на 21,1%. Также увеличились объемы твердых сыров, сливочного масла, макарон, круп, рыбы, меда и овощей.

В ведомстве отметили положительную динамику реализации по сравнению с прошлым годом по ряду востребованных позиций. Ранее сообщалось, что в республике подорожали помидоры, яйца и мороженая рыба, а заметнее всего подешевели морковь и подсолнечное масло.