В России пожилые жители сел могут получить прибавку к пенсии на 25 процентов, напомнили в Пенсионном фонде (ПФР). Об этом говорится в опубликованном на странице ПФР во «ВКонтакте» сообщении.

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", — заявили в фонде.

Чтобы получить такую надбавку, нужно иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в селе и быть неработающим пенсионером.

При подсчете общего стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список вошли более 500 профессий.