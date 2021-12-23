Арестованного по подозрению в заказном убийстве ректора КФУ Ильшата Гафурова исключат из "Единой России" при условии, что вина его будет доказана. Об этом сообщили в региональном отделении политической партии, отметив что "внимательно следят за сообщениями о задержании Гафурова", сообщает "Коммерсантъ-Казань".

"При получении подтверждения информации о возбуждении в его отношении уголовного дела его членство в партии будет незамедлительно приостановлено в соответствии с уставом "Единой России". В случае, если будет доказана его вина в совершении преступления, он будет исключен из партии и лишен статуса депутата согласно законодательству",— сообщили в отделении партии.

Накануне вечером Басманным судом Москвы было принято решение об аресте Гафурова . Ему предъявили обвинения по двум эпизодам — в подстрекательстве и приготовлении к убийству. Его отправили в СИЗО до 21 февраля.

Гафуров, помимо работы ректором Казанского федерального университета, является депутатом Госсовета Татарстана от "Единой России" и сопредседателем регионального штаба ОНФ ("Народной фронт — За Россию"). В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.