Басманный суд Москвы накануне вечером арестовал до 21 февраля 2022 года ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, который проходит обвиняемым по делу о заказном убийстве, совершенном еще в 90-х.

На аресте настаивало следствие, и суд в полной мере удовлетворил ходатайство.

"И избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору", - цитирует ТАСС пресс-службу Басманного суда. Ректору уже предъявили обвинение по соответствующей статье.

Обвиняется Гафуров по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ильшата Гафурова задержали в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. Предположительно, против него дал показания лидер ОПГ "29 комплекс". Ректор может быть причастен к деятельности одной из криминальных группировок.