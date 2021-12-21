Молодой хоккеист нижнекамского клуба "Реактор" Никита Мокеев погиб в жестком ДТП. Ему было 19 лет. Информацию о гибели спортсмена в аварии в Татарстане подтвердили на официальной странице МХК "Реактор" в Instagram.

"В нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде 19-летний игрок МХК "Реактор" Никита Мокеев. ХК "Нефтехимик", МХК "Реактор" выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты", - говорится в распространенном сообщении.

В МВД по РТ пояснили, что смертельная авария случилась накануне. Никита на автомобиле Lada Vesta столкнулся с грузовиком и погиб на месте. Другие обстоятельства ДТП уточняются.