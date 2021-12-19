В России за последние сутки от коронавируса скончались 1023 человека - это минимальное количество смертей от Covid-19 за последние два месяца. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Как сообщается, за последние сутки выявлено 27 967 случаев коронавируса в 84 регионах. За это же время полностью выздоровели 32 655 человек.

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек», - заявили в оперштабе РФ.