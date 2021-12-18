Семимесячному малышу в Южной Корее по ошибке медики ввели вакцину от коронавируса вместе положенной ему вакцины от вируса гриппа. Дозу вакцины ввели взрослую, известно, что в организм крохи попал препарат Moderna.

Вакцина от коронавируса была набрана в шприц и предназначалась для матери грудничка, но медсестра перепутала шприцы и ввела малышу не ту вакцину.

Малыша поместили в больницу на пять дней, чтобы проследить за его состоянием, но никаких побочных эффектов у ребенка не выявлено. И все таки родители ребенка подали в суд на педиатра, настаивая на компенсации за ошибочную инъекцию.