23-летнего казанца сурово наказали за пародию на инспекторов ГИБДД. Молодой человек выложил в социальные сети видеоролик, в котором предстал в образе неадекватного и ругающегося непотребно сотрудника ГИБДД. Ролик наполнен нецензурными выражениями.

Ролик увидела не только аудитория "юмориста", но и сотрудники правоохранительных органов, которым содержание видео не понравилось. По присутствующему в видео автомобилю "Лада" установили владельца и вышли на "пародиста". Его авто остановили на улице Хади Такташа в Казани.

В отношении водителя составили 6 административных протоколов: за внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое влечет за собой запрещение эксплуатации ТС, за управление автомобилем с неисправными тормозами. Выявили и другие нарушения ПДД, которые тоже "предъявили" парню.

Правоохранители поместили автомобиль на спецстоянку, задержанный уже принес извинения.