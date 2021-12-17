В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело о выдаче поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Всего в деле шестеро фигурантов. Следователи установили, что в ноябре текущего года трое были посредниками при передаче взятки в размере 37,5 тысяч рублей за оформление "липовых" сертификатов для троих жителей республики.

"Оставив часть себе часть денежных средств, через еще одного гражданина они передали их медицинской сестре медучреждения города. Последняя, не обладая навыками обращения с государственным реестром вакцинированных, обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, ранее имевшей доступ к реестру, которая за 10 тысяч рублей внесла туда ложные сведения. В результате граждане незаконно получили сертификаты о вакцинации", — говорится в официальном сообщении Следкома.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются дополнительные эпизоды преступной деятельности.